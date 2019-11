Garrafas de leite usadas para traficar droga em Ovar

Uma rede de tráfico de droga, que ocultava o estupefaciente em garrafas de leite, foi agora desmantelada no concelho de Ovar. A GNR deteve seis pessoas - cinco homens e uma mulher, com idades entre os 30 e os 56 anos - e apreendeu mais de sete mil doses de droga, na maioria cocaína.Numa investigação que decorria há mais de um ano, aquela força apurou que a droga, proveniente do norte de África, era comercializada em Portugal e Espanha. No âmbito da operação, o Núcleo de Investigação Criminal de Ovar, em colaboração com a GNR de Faro, realizou 13 buscas domiciliárias, e a veículos, nos concelhos de Ovar, Porto, Vila Moura, Albufeira e Lagos.Foram apreendidas mais de cinco mil doses de cocaína, 1929 de haxixe e 414 doses de liamba. De igual modo, foram ainda confiscados quatro automóveis, 1275 euros em numerário, 1360 dirhams (equivale a 125 euros), dez telemóveis, seis balanças de precisão, aguardente, material de corte e embalamento. Os suspeitos, alguns com antecedentes criminais por tráfico, estavam a ser ouvidos em Tribunal na noite de sexta-feira.