Gás metano na origem de evacuação de escola na Guarda

Oitenta alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico da Estação, na Guarda, foram esta tarde retirados do edifício devido a gás metano libertado da fossa de uma oficina das proximidades, segundo fontes da proteção civil.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda disse à agência Lusa que inicialmente tudo indicava tratar-se de uma fuga de gás canalizado, mas as autoridades apuraram, mais tarde, tratar-se de uma fuga de gás metano.

"Concluiu-se que o cheiro era de gás metano [que estava a ser libertado da fossa] de uma oficina [de uma empresa de transportes] situada em frente da escola, que estava a ser alvo de limpeza", referiu à Lusa Paulo Alves, chefe dos Bombeiros Voluntários da Guarda.