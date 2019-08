Gasolina furtada de carro em bairro de Lisboa

Parte do combustível de um veículo ligeiro foi furtado durante a madrugada deste sábado, na Rua 3 da Matinha, junto ao edifício Altejo, em Marvila, Lisboa.Segundo o que oconseguiu apurar junto de fonte oficial da PSP de Lisboa, o alerta foi dado cerca das 09h37 deste sábado, tendo sido feita uma participação por furto de gasolina. A mesma fonte avançou que ainda não foram possíveis quantificar os danos no veículo."Esta foi uma situação pontual. Não podemos, para já, tirar ilações de que esteja relacionada com a crise energética", confirmou a mesma fonte.