António Mascarenhas, o homem de 25 anos que é suspeito de ter matado três mulheres no Algarve, esteve com uma prostituta, a quem pagou mil euros por MB Way, quando já transportava na bagageira do carro o corpo da jovem brasileira Josiele Rodrigues.



A noite de 6 de dezembro, altura em que terá sido morta a acompanhante de luxo, foi reconstituída pelos investigadores da PJ de Faro, que sustentaram, em primeiro interrogatório, que o homem esteve primeiro numa casa de alterne em Messines, ainda no Algarve, seguindo só depois para Ourique, onde atirou o cadáver para uma ribanceira.









Ver comentários