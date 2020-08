Gato resgatado de poço em Albufeira pelos bombeiros

Um gato que caiu a um poço , com cerca de 20 metros de profundidade, na Quinta do Corcovado, em Albufeira, foi resgatado pelos Bombeiros Voluntários de Albufeira (BVA).Segundo o CM apurou, o alerta foi dado pelas 16h40 de quarta-feira. O resgate foi feito pela Equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos BVA, com recurso a cabos.Foi necessário usar uma rede para conseguir apanhar o animal, que estava assustado. O gato foi retirado em segurança do interior do poço, que não tinha água. Em seguida foi colocado numa caixa transportadora e entregue, são e salvo, ao proprietário.