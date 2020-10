Gatos bebés abandonados em caixote do lixo dentro de saco de plástico em Lamego. Veja as imagens

Quatro gatos bebés, três fêmeas e um macho, foram resgatados esta segunda-feira de um caixote do lixo, em Penude, por militares da Guarda Nacional Republicana.

Após uma denúncia, que dava conta da suspeita de animais abandonados no interior do contentor do lixo, os militares da GNR deslocaram-se ao local e encontraram os animais presos dentro de um saco plástico, impedidos de sair do interior do caixote do lixo.

De imediato foi contactado o Veterinário Municipal de Lamego e os animais, que estão bem de saúde, foram entregues à Associação Focinhos D’Ouro que já tem várias pessoas interessadas na adoção dos animais. Os factos foram participados ao Ministério Público de Lamego.