Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gays agredidos pelos pais e companheiros

ILGA Portugal registou 188 pedidos de auxílio de vítimas homossexuais relativos a agressões físicas e psicológicas em 2017.

Por Miguel Curado | 01:30

O número de pedidos de ajuda de homossexuais devido a situações de violência doméstica, sexual ou psicológica, cresceu no ano passado. A ILGA Portugal, associação que apoia a comunidade Gay, Bissexual, Transexual e Intersexo portuguesa, recebeu 188 denúncias em 2017, mais nove do que as registadas no ano anterior.



Segundo o relatório ‘Homofobia e Transfobia: dados da discriminação em Portugal 2017’, da ILGA, em 10%, dos casos os agressores são os progenitores (pai ou mãe da vítima) e em 9,4% das situações o atacante é o cônjuge. Na maioria das situações, porém, 37,11%, a relação entre vítima e agressor é desconhecida.



Nos 46 casos identificados como de violência doméstica (com a prática de agressões), 25 pessoas disseram ter sido alvo de violência psicológica e nove sofreram ataques físicos. Os restantes 12 envolveram sequestro, coação económica e violência sexual.



No mesmo relatório, a ILGA explica que a habitação ganha preponderância como palco da violência, seguindo-se a internet ou as redes sociais. A idade média das vítimas é de 29 anos.



Também a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), admite "uma maior proatividade dos membros da referida comunidade face à violência doméstica".



No relatório estatístico desta instituição relativo ao ano de 2017, vem referido que 37 homens e 38 mulheres pediram ajuda por situações de violência física ou psicológica.



"Estamos a falar não só de agressões, mas de coação psicológica. E não só em contextos de relações amorosas", explicou ao CM João Lázaro, presidente da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.



Face a estes números, a APAV e a ILGA assinaram ontem um protocolo de cooperação, que prevê reforçar o apoio aos direitos das vítimas.



PORMENORES

Homofobia justifica

A maioria (59,51%) dos autores de discriminação ou violência para com a comunidade gay usa a homofobia como justificação para os seus atos.



Violência extrema

O ódio para com a comunidade gay e transgénero motivou, segundo a ILGA Portugal, 45 crimes e 39 incidentes contra vítimas, dois deles considerados de violência extrema.



Dia contra a homofobia

A ILGA Portugal divulga o relatório ‘Homofobia e Transfobia’, no âmbito do Dia Internacional Contra a Homofobia.