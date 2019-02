Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gedson Fernandes chora morte de amigo morto a tiro no Seixal

Jovem morreu na madrugada deste sábado após ter sido baleado na cabeça. Autor do crime continua em fuga.

16.02.19

"Descansa em Paz irmão. Nem sei o que dizer irmão, triste ao acordar e deparar-me com esta notícia". Foi desta forma que o jogador Gedson Fernandes, jogador médio do Benfica, se despediu do amigo morto a tiro durante uma rixa entre gangues rivais, na madrugrada deste sábado, no Seixal.



O atleta, de 20 anos, natural de São Tomé e Príncipe, cresceu na zona do Seixal, após ter ingressado na Academia do Benfica apenas com 10 anos. Esta amizade poderá ter começado por ambos residirem na mesma zona, já que a vítima vivia em Paio Pires, no Seixal.



A PSP recebeu o alerta para o tiroteio via 112 pelas 06h29 e movimentou meios para o parque de estacionamento do supermercado E.Leclerc. O autor da morte do jovem continua em fuga.



Estão a ser interrogadas várias testemunhas que assistiram aos confrontos. Ao que o CM conseguiu apurar, foram disparados três tiros e uma das balas acabou por atingir a cabeça da vítima que não resistiu aos ferimentos.



No local estiveram 21 operacionais dos bombeiros e PSP do Seixal e uma equipa da VMER do Hospital Garcia de Horta.