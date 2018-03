Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gelo e neve derrubam postes e deixam várias aldeias sem luz

EDP instala geradores de emergência na Campeã.

Por Paulo Jorge Duarte, Tânia Rei e Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

"Estamos sem luz já há três dias, sem aquecimento e sem comunicações. Estamos para aqui esquecidos e ninguém quer saber de nós", lamentou Alcina Pereira, de Mascoselo, uma das aldeias do vale da Campeã, Vila Real, que ontem estavam ainda sem eletricidade.



A EDP instalou uma central móvel e geradores de emergência, depois de o gelo ter provocado a queda de postes.



Em Cinfães, a sala de audiências do tribunal estava ontem alagada devido a fissuras na cobertura que, meses após a tempestade Ana, ainda não foram reparadas. Por Bragança, produtores de leite já se desfazem do produto retirado de animais por não terem meios de refrigeração. A eletricidade começou a ser reposta ao fim da tarde, em aldeias como Zava, Vilar de Rei e Vale de Porco, Mogadouro.



Já em Vila Real, cerca de 1200 pessoas foram afetadas por mau tempo - em aldeias como Vila Cova, Pepe e Aveçãozinho -, que fechou escolas e gerou várias quedas de árvores.



Aníbal Fernandes viveu momentos de pânico. "As árvores caíram à frente e na traseira do carro, e fiquei bloqueado durante três horas, com árvores a caírem sobre o carro", contou ao CM.