Três menores, entre os 12 e os 14 anos, ficaram feridos ao serem atingidos pelos estilhaços dos vidros do autocarro em que seguiam para a escola e que se despistou, esta quinta-feira de manhã, em Milheirós, na Maia.



O acidente ocorreu devido a gelo numa rua inclinada, o que fez com que os pneus derrapassem e o pesado tivesse deslizado de marcha-atrás até embater num muro. Também o motorista, de 58 anos, ficou ferido. Os Bombeiros da Maia levaram as vítimas para o hospital.

