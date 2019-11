As gémeas da Amadora vão continuar na casa de acolhimento temporário, para onde foram levadas há cerca de 3 meses.Os pais das crianças deram explicações ao juiz no tribunal da Amadora, no entanto, as crianças não vão regressar à garagem onde residem os progenitores.Foram ouvidas testemunhas durante a primeira audiência.Caso será reavaliado dentro de dois meses.