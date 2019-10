Gémeos e sobrinho que fugiram de tribunal no Porto já tinham tentado escapar de esquadra

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 24.10.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Os gémeos Emanuel e Fernando Santos e o sobrinho Hugo Saraiva, que protagonizaram uma mediática fuga do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, a 18 de outubro do ano passado, tinham tentado evadir-se na noite anterior das celas da esquadra da PSP da Bela Vista, onde pernoitaram após serem detidos.Arrancaram a caixilharia de uma janela, mas o gradeamento exterior impediu-os. Os gémeos, de 36 anos, são responsáveis por 30 roubos ... < br />