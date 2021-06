Dois irmãos gémeos, de 20 anos, foram detidos pela GNR de Arcos de Valdevez.Eram já suspeitos de maltratarem os pais, de 49 e 59 anos, e estavam impedidos de se aproximarem das vítimas. No domingo foram, no entanto, até à casa da família.A GNR apanhou um dos suspeitos a agredir física e verbalmente as vítimas. O irmão ainda fugiu do local, mas foi detido já na segunda-feira.Os gémeos foram presentes a tribunal e ficaram a aguardar julgamento na cadeia.