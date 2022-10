A espera de 31 anos, iniciada em 1991 com a abertura do primeiro curso de oficiais para a GNR na Academia Militar, pode estar a acabar. Os sete militares desta força de segurança que já chegaram ao posto de oficial-general (serão nove em dezembro) estão à frente na corrida para suceder ao tenente-general Rui Clero, atual comandante-geral, e que tem de sair do cargo até 3 de dezembro (completa o máximo de 10 anos como oficial-general).









