Generais da GNR favoritos para liderar o Exército

Rui Clero, Botelho Miguel e Guerra Pereira são os nomes em cima da mesa.

Por S.A.V. | 09:01

Os generais Rui Clero, atual comandante operacional da GNR, e Botelho Miguel, comandante-geral da mesma força de segurança, eram esta quinta-feira, a par de Guerra Pereira (comandante operacional do Exército), os nomes, por esta ordem de preferência, em cima da mesa do ministro da Defesa e do Presidente da República para ocupar o lugar deixado vago por Rovisco Duarte, que se demitiu de chefe do Estado-Maior do Exército na sequência do caso do furto de Tancos.