Genro de Dias Loureiro ‘lavou’ quatro milhões de euros em Espanha

O genro do ex-ministro Dias Loureiro está obrigado a apresentar-se uma vez por semana à polícia, em Espanha. O branqueamento de cerca de 4 milhões de euros pertencentes à petrolífera pública venezuelana PDVSA, no qual Catarina Loureiro (filha do ex-governante responsável pelas polícias ) também estará envolvida - ela recusa responsabilidades ou ter sido detida - tem mais três arguidos, também sujeitos a apresentações.Os principais rostos do esquema são o ex-embaixador de Espanha na Venezuela, Raúl Morodo, e o filho Alejo, marido de Catarina Loureiro. Os dois terão desviado cerca de 4 milhões de euros em falsos serviços de consultoria financeira à PDVSA, efetuados entre 2008 e 2013. A investigação, pertencente à Polícia Nacional espanhola, permitiu realizar várias buscas domiciliárias na passada segunda-feira, nomeadamente em escritórios de advogados.Foi apreendida documentação que, segundo as edições online desta sexta-feira dos principais jornais espanhóis, prova que pai e filho seriam os testas de ferro deste alegado esquema de branqueamento de capitais. Está por apurar se Catarina Loureiro desempenharia funções semelhantes no plano, já que terá cedido contas bancárias para albergar parte do dinheiro desviado.É também sabido que o seu marido recebeu cerca de 700 mil euros por serviços de assessoria jurídica à PDVSA em Espanha e Portugal, tendo constituído, com o pai, empresas offshore no Panamá para a circulação do dinheiro.