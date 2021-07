Genro de Ricardo Salgado assegura pagamento de todas as despesas das férias

Ricardo Salgado declarou ao tribunal no processo BES/GES que vive atualmente com uma reforma de 1900 euros por mês (três salários mínimos), aquilo que os procuradores lhe deixaram por ser uma verba impenhorável.O ex-banqueiro tem os bens e os saldos das contas bancárias, em Portugal e na Suíça, arrestados no âmbito do processo BES/GES. Tinha uma pensão que superava os 52 mil euros brutos até dezembro de 2015, mas sucessivos cortes e arrestos decretados pelo juiz Carlos Alexandre e pela equipa de procuradores liderada por José Ranito levou-o a ter que viver com aquele montante. A mulher, Maria João, também se encontra desempregada, acrescenta o ex-banqueiro, de 77 anos.