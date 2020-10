Um gerente bancário, de 39 anos, negou esta quinta-feira, no Tribunal de Coimbra, que tenha forjado extratos de contas para fazer crer aos clientes que possuíam mais dinheiro do que na realidade tinham e, assim, os convencer a investir em aplicações financeiras.O objetivo seria, segundo a acusação, obter vantagens profissionais e progredir na carreira. Os factos ocorreram entre 2015 e 2017. A acusação refere que escolhia clientes com quem tinha confiança e que viviam no estrangeiro.