Gerente de bar de clube dá tiro a cliente em Coimbra

O gerente de um bar de um clube de Coimbra, de 40 anos, foi detido, na madrugada deste domingo, por atingir a tiro um cliente. A vítima, 30 anos, foi baleada numa das pernas.

O disparo terá ocorrido depois de o gerente do bar do Sporting Clube da Póvoa, na Póvoa de São Martinho do Bispo, ter recusado servir uma cerveja a um amigo da vítima.





O homem reagiu mal e terá ameaçado o responsável, que sacou de uma arma e disparou. A vítima conhece o agressor e terá estado no bar à tarde.À noite voltou com o amigo, que o gerente recusou servir alegadamente devido a conflitos anteriores.

Foi nessa altura que ocorreu a discussão.



O caso está a ser investigado pela PJ do Centro que, após o crime, fez buscas no espaço e apreendeu droga.