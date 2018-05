Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Geria tráfico de droga na cadeia com a mãe

GNR de Braga desmantelou rede que vendia haxixe, cocaína e heroína na prisão.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Bruno Rodrigues, conhecido por ‘Ticla’, cumpria seis anos de prisão na cadeia de alta segurança de Paços de Ferreira quando decidiu criar uma rede de tráfico para vender cocaína, haxixe e heroína dentro do estabelecimento prisional.



A mãe - Rosa Santos, de 55 anos - e os irmãos - Leandro, 29, e Pedro ‘Stones’, de 35, eram os funcionários do presidiário. O NIC da GNR de Braga desmantelou em Outubro de 2017 a rede composta por 22 arguidos que vão ser julgados no tribunal de Famalicão.



A "empresa familiar" funcionava a partir da casa da progenitora, no bairro Pinheiro Torres, no Porto, onde eram preparados a maioria dos abastecimentos de droga. A namorada de ‘Ticla’ também era ‘utilizada’ para levar produtos estupefacientes para o interior da cadeia.



Os investigadores fotografaram dezenas de entregas de droga e escutaram as conversas que o presidiário mantinha usando o próprio telemóvel na cadeia, para organizar as encomendas. Segundo a acusação, todas as semanas, durante mais de um ano, recebia 100 pedras de cocaína e 3 placas de canábis que vendia com preços inflacionados quatro vezes.



O grupo usava códigos nas conversas telefónicas: quando dizia ‘documentos’ ou ‘roupa’ era para encomendar cocaína; ‘daquilo que gostas’ era a pedir haxixe.

A mulher de um outro detido chegou a receber um quilo de canábis resina que iria introduzir na cadeia. Receberia 600 euros de gratificação.