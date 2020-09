Não é arguido no processo Lex, mas o seu desempenho no financiamento da atividade à sociedade Clavinvest, que se dedicava a ocultar atividade de compra e venda de imóveis do casal Rangel/Galante, foi decisiva. Atividade que os ex-magistrados sempre ocultaram do Fisco e do Conselho Superior da Magistratura.