Gestor do Benfica faz favor pessoal ao chefe

O presidente suspenso do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi apanhado em escutas telefónicas a pedir a Miguel Moreira, então diretor financeiro do clube e atual administrador da SAD, que contactasse os dois fundos internacionais que queriam comprar a carteira de créditos, designada Projeto Nata II, do Novo Banco (NB).



O objetivo de Vieira terá sido garantir a compra da dívida da Imosteps ao NB, para se livrar das cinco livranças que dera como garantia do pagamento da dívida.

Luís Filipe Vieira terá pedido a Moreira para transmitir aos fundos Bain Capital Credit e Davidson Kempner que havia um interessado em comprar um dos créditos que constavam no Projeto Nata II, justamente o crédito do NB sobre a Imosteps, empresa de Vieira.