O gestor espanhol, de 44 anos, que na terça-feira empurrou um guarda prisional à entrada do Tribunal do Bolhão, no Porto, e fugiu algemado até ser travado por um disparo para o ar, cumpre uma pena de quase sete anos de prisão por dois processos. Aguarda julgamento por outros dois, o que depois deverá traduzir-se num cúmulo jurídico.









José António Gomez Rosselló, que chegou a ser diretor-geral da filial portuguesa de uma empresa espanhola de transportes, é recluso da cadeia de Vale de Sousa desde 2018. É nesta prisão do distrito do Porto que cumpre seis anos e meio de prisão, por crimes como coação, extorsão, injúria, difamação, dano, introdução em lugar vedado ao público e roubo. José Rosselló foi ainda condenado a mais cerca de 200 dias de prisão por difamação. Espera agora por uma decisão judicial em investigações pelos crimes de contrafação de documento, ameaça, coação e injúria. O gestor espanhol já está, entretanto, a ser alvo de processo disciplinar pela tentativa de fuga. n m.c.