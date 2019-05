GIPS da GNR sem botas nem mangueiras

Os militares do Grupo de Intervenção Proteção e Socorro (GIPS) da GNR estão ainda à espera de botas e equipamentos como mangueiras para substituir o material danificado no combate a incêndios florestais.Neste momento, estão em falta 1118 pares de botas para intervenção florestal, bem como mangueiras de 25 metros, indispensáveis para a intervenção dos militares no ataque inicial aos fogos, quer seja pelo ar ou por terra, de acordo com a Associação Sócio-Profissional Independente da Guarda (ASPIG).A mesma denúncia garante que os 23 centros de meios aéreos onde estão colocados os militares do GIPS ainda não têm qualquer equipamento.questionou o Governo e a Proteção Civil, mas não obteve resposta. Esta sexta-feira a GNR emitiu um comunicado onde esclarece que todos os militares afetos ao GIPS dispõem de "equipamentos de proteção individual necessários ao cumprimento das missões atribuidas à sua especialidade".Desde o início do ano, os cerca de 1200 elementos do GIPS já foram acionados cerca de 600 vezes para intervenções helitransportadas e quase 200 em intervenções terrestres.Estes militares são responsáveis pelo primeiro ataque às chamas assim que são detetadas.