Há mais de 30 anos que o Destacamento de Matosinhos da GNR está provisoriamente instalado no palacete da Quinta da Conceição, em Leça da Palmeira. O edifício está degradado e com "perigo de ruína" identificado pela Proteção Civil. A curto prazo, estes serviços vão ser deslocados para a antiga escola da Biquinha, Matosinhos, quando a Divisão da PSP - ali instalada enquanto decorrem as obras de remodelação da esquadra - voltar às suas instalações, na Rua de Goa, no centro da cidade.