A escolha do ex-comandante-geral da GNR, Botelho Miguel, “para dirigir o processo de reestruturação” do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, anunciada esta sexta-feira pelo primeiro-ministro e pelo ministro da Administração Interna, é vista pelo sindicato dos inspetores do SEF como “um péssimo sinal político”. “Não é com uma lógica militar que se vão resolver os problemas”, afirmou ao CM Acácio Pereira, presidente do SCIF/SEF, assumindo no entanto que está “disponível para o diálogo com o novo diretor”.









O substituto de Cristina Gatões, de 53 anos e que deixou o cargo debaixo de duras críticas sobre a forma como lidou com a morte de Ihor Homeniuk às mãos de três inspetores do SEF, tem “as condições ideais” para “liderar um trabalho que irá sendo desenvolvido ao longo do ano de 2021, como está no programa de Governo, de separação das funções policiais e das funções administrativas do SEF”, defendeu o ministro Eduardo Cabrita. “Não está em causa a pessoa escolhida”, sublinhou Acácio Pereira, afirmando que se trata de “uma fuga para a frente” do Governo, para “desviar o foco político”.

Botelho Miguel, de 62 anos, nasceu em Lisboa e é mestre em Ciências Militares, no ramo de Artilharia. Em 2010, foi promovido a oficial general e colocado na GNR, onde chegou a comandante-geral em maio de 2018, mas já com os dias contados. É que em julho deste ano completou uma década como general, o que, à luz dos estatutos da força, o obrigou a deixar o cargo antes de terminar os três anos de comissão.

SEF em 1986



A designação de Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) foi implementada a partir de 1986. É um serviço de segurança que está sob a tutela do Ministério da Administração Interna.



1974

São dados os primeiros passos para a criação do SEF, após a extinção da Direção-Geral de Segurança. Em junho de 1976, foi-lhe reconhecida autonomia administrativa.



Vigia fronteiras



A partir de agosto de 1991 foi possível ao SEF começar, gradualmente, a render a Guarda Fiscal no controlo dos postos de fronteira. Atua também no combate à imigração ilegal e tráfico de pessoas.