GNR à procura de testemunhas do acidente mortal no IC8

Investigação em busca de pessoa que deu alerta para colisão em Pombal.

Por José Durão e Isabel Jordão | 01:30

A investigação da GNR para clarificar as causas do acidente que provocou seis mortes no IC8, em Pombal, na segunda-feira, aguarda pela identificação da pessoa que lançou o primeiro alerta.



Quando os militares da GNR chegaram ao local, não havia qualquer testemunha. O relato dessa pessoa poderá ajudar na reconstituição do acidente, visto que o estado em que ficaram as duas carrinhas e a falta de marcas de travagem na via não permitem perceber se se tratou de uma ultrapassagem ou se alguma das viaturas seguia no meio da estrada.



A colisão, ocorrida pelas 07h04, envolveu duas carrinhas de empresas de construção civil. Na viatura da empresa Pavimilhas seguiam quatro pessoas, entre elas Rafael Mendes, o mais jovem das vítimas, de 20 anos, natural de Pombal e trabalhador da empresa há duas semanas.



"Era uma pessoa muito boa", disse esta terça-feira ao CM João Sousa, colega de escola da vítima. Na carrinha, seguia também Rúben Ferreira, que iria ser pai em janeiro e cujo velório se realizou ontem em Alto dos Crespos, Pombal. "A minha irmã não pregou olho a noite inteira", confessou o cunhado, Rui Branco.



As vítimas já foram autopsiadas e os corpos entregues às famílias. Hoje, vão decorrer cinco dos seis funerais das vítimas. O de Rúben realiza-se de manhã, às 10h00 e o de Rafael decorrerá em Pombal, às 14h00. O funeral de Hélder Gomes será em Bajouca, às 15h30. Em Carnide, às 17h30, realizam-se os funerais de Cristóvão e de Joel.