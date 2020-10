Um touro com 650 quilos foi abatido a tiro por um GNR, ao início da madrugada de sexta-feira, na A25, em Aveiro, depois de o animal ter ido contra um carro. O guarda, com cerca de 30 anos, ficou ferido num pé.O condutor da viatura abalroada, de 55, sofreu escoriações devidas a estilhaços de vidros. O animal escapou de um matadouro na zona industrial de Taboeira e invadiu a A25, no sentido Viseu-Aveiro.