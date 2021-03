A comitiva do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, foi ontem abordada por militares da GNR, durante uma visita ao Algarve, no sentido de averiguar um eventual ajuntamento na barragem de Odeleite, em Castro Marim.





Segundo apurou o, as autoridades receberam uma queixa sobre um aglomerado de pessoas junto à barragem, com várias figuras políticas de visita à região. O intuito era o de anunciar, entre outros, um investimento de 1,5 milhões de euros nesta albufeira.fonte da GNR, ninguém foi oficialmente identificado, tendo o presidente da Águas do Algarve, António Eusébio, esclarecido que se tratava de um evento de caráter político.O Ministério do Ambiente referiu aoque o encontro estava autorizado. O ministro passou ainda por Olhão, Faro e Silves.