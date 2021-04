A GNR abriu esta segunda-feira as candidaturas para uma reserva de recrutamento de, no máximo, dois mil candidatos ao Curso de Formação de Guardas, cujo número de vagas ainda não foi definido pelo Governo.



O concurso está aberto por 10 dias úteis e as candidaturas são exclusivamente através do preenchimento de um formulário eletrónico, disponível no portal https://recrutamento.gnr.pt/.

