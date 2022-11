A GNR abriu processos disciplinares aos dois militares que publicaram fotografias envergando as respetivas fardas na rede de encontros Tinder. Quando a situação foi conhecida, no final de outubro, o comando da GNR elaborou um relatório alertando os militares para as suas condutas nas redes sociais. Nessa altura, adiou uma decisão sobre eventuais procedimentos disciplinares, decisão que foi entretanto tomada.









Ver comentários