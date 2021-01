GNR acaba com festa com mais de 20 pessoas em Vilamoura

A GNR de Vilamoura, no concelho de Loulé, acabou com uma festa numa vivenda, esta sexta-feira à noite, que juntou mais de 20 pessoas no interior.Os militares foram chamados ao local através de uma denúncia que dava conta de ruído de música no interior da vivenda. Esta situação foi constatada pela GNR enquanto se aproximavam da residência, que tinha ainda vários automóveis estacionados à porta.Todas as pessoas presentes foram identificadas e foram levantados mais de 20 autos de contraordenação por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário, bem como um auto de notícia pelo crime de propagação de doença.O caso já foi comunicado ao Tribunal de Loulé. A ação contou com o reforço do Destacamento de Intervenção da GNR de Faro.