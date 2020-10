GNR acaba com festa ilegal com 50 pessoas em bar em São Brás de Alportel

A GNR acabou este sábado com uma festa ilegal com cerca de 50 pessoas, que decorria num bar no Sítio do Corotelo, concelho de São Brás de Alportel.Os guardas deslocaram-se ao local após uma denúncia que dava conta de uma "festa com música ao vivo num estabelecimento de bebidas", informam em comunicado.

Os militares da Guarda procederam à fiscalização do evento e à desmobilização das pessoas presentes para cumprimento das normas da pandemia de Covid-19.



O dono do estabelecimento foi identificado, multado, e foi-lhe dada ordem para terminar a festa.