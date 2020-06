A GNR da Quinta do Conde, Sesimbra, acabou com uma festa ilegal, na madrugada de sábado, realizada numa casa de alterne.A intervenção ocorreu após denúncia de que na celebração estariam cerca de 30 pessoas, o que contraria a ordem do Governo que proíbe concentrações com mais de 10 pessoas na Área Metropolitana de Lisboa.que o dono da casa foi identificado, assim como os cerca de 30 clientes presentes.O caso foi participado ao Ministério Público.