GNR acaba com festa ilegal que juntava 16 pessoas numa moradia em Santo Tirso

A GNR acabou com uma festa ilegal que decorria, no sábado, numa moradia de Água Longa, Santo Tirso, com 16 pessoas entre os 18 e os 65 anos.

O alerta chegou através de uma denúncia de ruído. Os 16 participantes foram identificados e autuados por incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário, por violação da limitação de circulação entre concelhos e por incumprimento da proibição de realização de eventos.

A ação policial contou com o reforço de militares do posto de Alfena e do Destacamento de Intervenção do Porto da GNR.

Em comunicado, a GNR recorda que "o cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência, no âmbito do combate à pandemia de Covid-19, é fundamental para conter a propagação do vírus".