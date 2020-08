GNR acaba com sete ajuntamentos de pessoas em Esposende

A GNR desmobilizou no sábado, em Esposende, sete ajuntamentos de pessoas que se encontravam a violar as disposições legais do Conselho de Ministros relacionadas com a pandemia de covid-19, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a GNR acrescenta que o principal ajuntamento realizou-se no Monte de S. Lourenço, onde estariam cerca de 100 pessoas, que foram abordadas e fiscalizadas e a quem foi dada indicação para desmobilizar.

Ainda segundo a GNR, foram também autuadas 20 pessoas por consumo de bebidas alcoólicas na via pública e elaborados seis autos de contraordenação por consumo de estupefacientes.

A ação foi desenvolvida pelo Destacamento Territorial de Barcelos e contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública da Unidade de Intervenção.

Portugal contabiliza pelo menos 1.822 mortos associados à covid-19 em 58.012 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).