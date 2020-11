O militar da GNR acusado de perseguir, ameaçar e agredir a companheira - mesmo quando ela segurava ao colo o filho de ambos - remeteu-se ao silêncio e prescindiu da leitura da acusação, na primeira sessão do julgamento, que decorreu esta terça-feira no Tribunal de Leiria.





Com 44 anos, é guarda principal no Comando de Leiria e mantém-se ao serviço, embora esteja proibido de “deter e usar armas de fogo”. Está acusado do crime de violência doméstica e deverá prestar declarações ao tribunal na próxima sessão, em dezembro, antes das alegações.