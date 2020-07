GNR afasta grupo de jovens em Sines com tiros para o ar

Três militares da GNR sofreram ferimentos ligeiros, na madrugada deste domingo, quando tentavam travar um ajuntamento de jovens, na avenida Vasco da Gama, em Sines. Os militares fizeram quatro tiros para o ar para dispersar os populares.Um dos homens, com cerca de 30 anos e que apresentava um comportamento mais alterado, foi detido por ofensas à autoridade. Ao que oapurou, parte do grupo que o acompanhava não acatou as instruções dos guardas para dispersar, assumindo uma postura desafiadora, "passando depois para ofensas verbais". Os jovens cercaram ainda os militares para tentarem impedir que o amigo fosse levado para o posto.Das ofensas, passaram às agressões, agarrando e empurrando os três militares, que sofreram escoriações. Dois deles receberam tratamento no Hospital do Litoral Alentejano e vão ficar de baixa cinco dias.Sines é uma cidade com cerca de 13 mil habitantes, onde as autoridades consideram que "não existem problemas de segurança". Os três militares prestam serviço no posto Territorial de Sines. Durante a noite há duas patrulhas, uma com três e outra com dois militares.A avenida Vasco da Gama, situada junto à praia, é um local muito procurado para convívios, em pequenos grupos. Neste caso, os jovens de Sines receberam outros de Lisboa o que provocou um ajuntamento com mais de 20 pessoas.