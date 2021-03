Um militar da GNR foi esta terça-feira agredido a soco por um homem à porta do posto de Lagoa, no Algarve.A vítima sofreu ferimentos no nariz, na boca e numa mão, tendo recebido assistência hospitalar. O agressor, de 58 anos, já tinha ameaçado e tentado agredir a patrulha da GNR com uma enxada junto à sua casa.Cerca das 15h00 foi ao posto da GNR e agrediu o militar. Foi detido e será esta quarta-feira presente a um juiz no Tribunal de Portimão.