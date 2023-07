Um turista embriagado foi agredido com uma bofetada por um militar da GNR, na passada semana, na Rua da Oura em Albufeira. Num vídeo a circular na Internet, o turista foi filmado a tentar abrir uma das portas de uma carrinha da Unidade de Intervenção desta força de segurança.O militar da GNR, a prestar serviço no Algarve no âmbito do programa ‘Verão Seguro’, foi alertado por cidadãos do sucedido e acaba por dar uma bofetada ao homem, afastando-o da viatura. Questionada pelo, a GNR confirma a abertura de um processo de averiguações para apurar os factos.