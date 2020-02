GNR ‘agride’ e põe algemas por erro em trabalhador de hipermercado

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 04.02.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quatro GNR, entre os quais uma mulher, dos postos da Quinta do Conde e Azeitão, foram alvo de queixa-crime de um trabalhador de um hipermercado do Barreiro. São acusados de o algemarem e pontapearem na cabeça, dizendo que era suspeito de conduzir um carro furtado. A viatura constava para apreensão, mas só devido a erro policial.Às 06h40 de sábado, perto do Retail Park do Barreiro, a GNR deu ordem de paragem por megafone e o condutor (que ... < br />