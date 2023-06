Continuava esta segunda-feira internado nos Cuidados Intensivos do Hospital de Abrantes, em coma induzido, o jovem militar, de 23 anos, que na madrugada de domingo deu entrada naquela unidade de saúde, em estado grave, após uma situação de desacatos e agressões ocorrida à saída de um bar, no Entroncamento.





Ao que oapurou, o jovem, que é filho de um agente da PSP, terá presenciado desacatos à porta do bar Celta Ibero, às 04h00, numa altura em que o estabelecimento se encontrava encerrado, na última noite das festas do Entroncamento. O militar, que se encontrava de folga, terá tentado intervir e, em circunstâncias ainda por explicar, sofreu um ferimento na cabeça que lhe causou um traumatismo cranioencefálico.sabe que a situação clínica do jovem militar exibe melhorias. Os exames realizados não mostram sequelas e a equipa médica já está a ponderar retirá-lo do coma.