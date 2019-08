GNR ajuda mulher grávida e escolta carro em excesso de velocidade até ao hospital

O Comando Territorial do Porto, através do Destacamento de Trânsito de Penafiel, auxiliou uma mulher grávida, garantindo o desembaraçamento de trânsito e o acompanhamento do seu veículo até ao hospital, uma vez que se encontrava em trabalho de parto.

O caso aconteceu quando a viatura circulava na A3 em excesso de velocidade, junto à saída para o Hospital de São João, e foi mandada parar pelos militares.





Vendo as dificuldades em que a mulher se encontrava, os militares decidiram escoltar a viatura onde a grávida seguia com o marido até ao Centro Materno Infantil.

Face à situação não foi aplicada qualquer tipo de coima ao condutor.