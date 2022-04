Um cabo chefe, de cerca de 50 anos, da Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE) da GNR foi acusado pelo Ministério Público do crime de incumprimento dos deveres de serviço, previsto no Código de Justiça Militar.



Segundo informação divulgada online, esta quinta-feira, pela Procuradoria de Lisboa, o acusado comandava um esquadrão a cavalo do Grupo de Honras de Estado da USHE.









