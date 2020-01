A GNR lançou esta segunda-feira um alerta para falsos funcionários da Segurança Social que, por todo o País, batem à porta de idosos que vivem isolados.Os burlões querem "furtar ou roubar as poupanças de uma vida". Fazem crer que há uma dívida ou multa a ser paga - mas a Segurança Social não vai a casa fazer cobranças. Ou então que têm prémios que dependem do número de série de notas.O engano faz as vítimas irem buscar o dinheiro.