Várias ações de fiscalização de combate ao caravanismo ilegal e campismo selvagem, com especial incidência na localidade de Armação de Pêra, permitiram detetar 10 infrações por pernoita ou por aparcamento fora dos locais destinados ao efeito, revelou esta quarta-feira ao CM fonte do Comando de Faro da GNR. As operações decorreram na terça-feira.









Os infratores incorrem em coimas entre os 60 e os 300 euros. Contudo, por se tratar de zonas da Rede Natura 2000 e de áreas protegidas, as coimas sobem para 120 a 600 euros.