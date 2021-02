GNR apanha 22 pessoas a violar confinamento numa festa ilegal em Palmela

A GNR de Setúbal pôs fim a uma festa ilegal com 22 pessoas que decorria numa vivenda na localidade de Lagameças, em Palmela.



As autoridades deslocaram-se ao local na sequência de uma denúncia de uma festa não autorizada numa propriedade alugada. Os participantes não tinha máscara e não cumpriam o distanciamento físico.





Em comunicado, a GNR indica que identificou 22 pessoas, com idades compreendidas entre os 16 e os 30 anos, tendo sido encaminhadas para os seus respetivos domicílios.

"Face ao incumprimento do dever geral de recolhimento domiciliário e à inobservância das regras de realização de eventos, foram elaborados os respetivos autos de contraordenação", pode ainda ler-se.



As autoridades reforçam a necessidade do cumprimento das medidas impostas pelo estado de emergência no combate à Covid-19.