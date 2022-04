A GNR registou mais de 640 contraordenações por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças, numa operação que decorreu na semana passada e fiscalizou mais de 17 mil condutores.No total, 557 infrações foram por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e outras 89 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças.