GNR apanha 87 caçadores por ilegalidades e levanta 248 autos

A GNR deteve 87 caçadores por várias infrações e ilegalidades no exercício da caça e levantou 248 contraordenações, entre agosto de 2019 e este mês, revelou esta sexta-feira a força policial.Durante a operação Artémis os militares detetaram 100 crimes que resultaram na detenção de 87 caçadores.Destaque para 45 pessoas que foram presas por caçarem em terrenos não cinegéticos, 37 por caça de espécies não cinegéticas, com meios proibidos e em alturas do dia não permitidas. Treze foram apanhados com cães sem o devido registo.