GNR apanha condutor que fugiu após atropelar ciclista em Santa Comba Dão

Militares do Núcleo de Investigação Criminal em Acidentes de Viação da GNR de Viseu identificaram esta quarta-feira o condutor do carro que na terça-feira à noite se envolveu num acidente com uma bicicleta e em seguida fugiu, em Santa Comba Dão.O acidente aconteceu às 19h15, em Cagido. O carro colheu a bicicleta com violência e seguiu a marcha. O ciclista sofreu ferimentos graves e foi transportado para os Hospitais da Universidade de Coimbra. Os militares da GNR localizaram o condutor com base em vestígios deixados no local.O suspeito, de 35 anos, foi constituído arguido.